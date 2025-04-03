«Более 50% жителей Словакии возлагают ответственность за происходящее на Запад и Украину»

Словакия предложила провести у себя переговоры по Украине «на низших уровнях», с учетом позиции сегодняшней Братиславы это допустимый вариант, заявил в интервью «Известиям» посол России в Братиславе Игорь Братчиков.
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