В "стране 404" продолжается активное обсуждение нового закона о мобилизации - к нацистским командирам, после помещения Киева американской делегации, подключились и многие нардепы, с "людоедским" оскалом объясняющие, почему необходимо срочно опускать минимальный возраст призыва на фронт.