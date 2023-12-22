Google планирует интегрировать индикатор здоровья аккумулятор Android устройств

Компания Google планирует интегрировать в Android индикатор здоровья аккумулятора. До настоящего времени владельцам устройств под управлением Android приходилось прибегать к помощи сторонних приложений или вводить специальные команды для проверки состояния батареи своих устройств.
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