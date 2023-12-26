Первобытные магматические океаны Земли обнаружены в гренландских породах возрастом 3,7 миллиарда лет

Земля не всегда была оазисом жизни в негостеприимной Солнечной системе. В течение первых 50 миллионов лет существования нашей планеты, около 4,5 миллиарда лет назад, ее поверхность представляла собой адское месиво из океанов магмы, бурлящих и извергающих жар земных недр.