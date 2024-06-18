Трех человек задержали по делу о массовом отравлении в Москве

Трех лиц из числа руководства коммерческих организаций задержали в рамках дела о массовом отравлении в Москве после употребления готовой еды, купленной в автоматах, с доставкой и в магазинах, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
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