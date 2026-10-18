Канадская провинция Альберта готовится к историческому референдуму о выходе из состава Канады. 19 октября избирателям предложено выбрать между сохранением провинции в составе страны и началом юридической процедуры, необходимой для проведения в дальнейшем отдельного, обязательного референдума об отделении.