Появился легкий способ определить свой биологический возраст

Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе разработали простой домашний тест, который помогает определить биологический возраст и общее состояние здоровья .
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