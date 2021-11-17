Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Имя в истории. Александр БЕЛОВ. Из когорты величайших

Имя в истории. Александр БЕЛОВ. Из когорты величайших

Легенде баскетбола, герою знаменитых 3-х секунд в победном финале СССР - США на Олимпиаде в Мюнхене, в этом ноябре исполнилось бы 70 лет Нынешний ноябрь отмечен знаковым для баскетбола юбилеем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх