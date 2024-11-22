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Медведев опубликовал видео удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу»

Медведев опубликовал видео удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X видео, на котором российская новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" нанесла удара по украинскому оборонному предприятию "Южмаш" в Днепре.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Если бы при Медведеве это случилось, наверное от Киева осталась пустыня?
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14 час.

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