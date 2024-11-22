Медведев опубликовал видео удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X видео, на котором российская новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" нанесла удара по украинскому оборонному предприятию "Южмаш" в Днепре.
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