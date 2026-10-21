В ходе второго этапа операции «Нелегал-2026» полиция пресекла 262 административных правонарушения, а 70 мигрантов получили решения об административном выдворении из страны.
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