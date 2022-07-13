Первые учителя и врачи оформили «Дальневосточную ипотеку»

До конца 2024 года ее смогут получить более 16 тысяч специалистов До конца 2024 года ее смогут получить более 16 тысяч специалистов Терапевт Магаданской областной больницы стала первым медработником, оформившим льготный кредит на Дальнем Востоке.
До конца 2024 года ее смогут получить более 16 тысяч специалистов До конца 2024 года ее смогут получить более 16 тысяч специалистов Терапевт Магаданской областной больницы стала первым медработником, оформившим льготный кредит на Дальнем Востоке.
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