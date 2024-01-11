Выездные бригады «Центра Крови» будут работать в городах Крыма: график

«Центр Крови» возобновляет выезды в города и крупные поселки. Фото: Михаил Гладчук15 января специалисты центра посетят Бахчисарай где будут везти забор крови на площади Ленина в мобильном комплексе заготовки крови.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии