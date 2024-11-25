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Мэр Сургута Слепов готовится повторно защищать проекты КРТ, в рамках которых планируется снос неаварийных жилых домов

Мэр Сургута Слепов готовится повторно защищать проекты КРТ, в рамках которых планируется снос неаварийных жилых домов

Власти Сургута на этой неделе представят правительству Ханты-Мансийского автономного округа три проекта по комплексному развитию территории (КРТ), на которые претендует, в том числе компания «Брусника».

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