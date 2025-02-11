NYT: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам РФ и Украины

Газета New York Times, ссылаясь на источники, сообщает, что президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорам между Россией и Украиной.
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