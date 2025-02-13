Политнавигатор Редкоземельные металлы, которыми Зеленский пытается купить себе власть на Украине и сохранить помощь США, не представляют коммерческого интереса – их либо сложно добыть, либо нужно дополнительно обогащать.
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