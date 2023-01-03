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Каррагер о «Ливерпуле»: «Напоминает «Арсенал» Венгера, который превратился из мощной и энергичной команды в техничную. В обороне полный хаос»

Джейми Каррагер сравнил «Ливерпуль» Юргена Клоппа с «Арсеналом» Арсена Венгера. «Я не наблюдал за командой Клоппа большую часть этого сезона, но сейчас эта команда не может справиться с давлением соперника.

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