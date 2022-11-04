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Сергачев во 2-й раз в карьере сыграл больше 29 минут в регулярке НХЛ. У него передача, 3 хита и 4 блока в матче с «Каролиной»

Михаил Сергачев во 2-й раз в карьере сыграл больше 29 минут в регулярке НХЛ. Защитник «Тампы» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (3:4 Б).

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