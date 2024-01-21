Спасатели отправились к месту падения Falcon 10 с россиянами в Афганистане

Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко К предполагаемому месту падения самолета Falcon 10, на борту которого находились россияне, отправилась наземная поисково-спасательная группа спасателей из Афганистана, сообщил представитель Росавиации со ссылкой на посольство России в Афганистане.