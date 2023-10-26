Криптофирмы уже 221 раз нарушили новые правила промо-акций Великобритании - FCA

По данным Управления финансового надзора Великобритании (FCA), компании, продвигающие криптовалюты, нарушили новые правила криптомаркетинга в стране как минимум 221 раз с момента их введения в действие в начале октября.
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