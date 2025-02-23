В Госдуме раскрыли, как начало СВО на Украине предотвратило третью мировую войну

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что если бы Россия не инициировала специальную военную операцию на Украине, человечество могло бы столкнуться с угрозой третьей мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии