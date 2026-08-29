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ИА Реалист

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Китайский производитель чипов судится с Пентагоном

Китайский производитель чипов судится с Пентагоном

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 28 августа крупнейший китайский производитель микросхем памяти Changxin Memory Technologies (CXMT) подал иск в федеральный суд США против Пентагона, требуя исключить компанию из «чёрного списка» предприятий, якобы связанных с вооружёнными силами КНР.

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