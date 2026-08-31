Врач назвала продукты, приближающие рак, диабет и другие опасные болезни

Врач назвала продукты, приближающие рак, диабет и другие опасные болезниПродукты промышленного производства не так безопасны, как кажутся.
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