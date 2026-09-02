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NewsOne

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ШОС стала ключевой частью многополярного мира, заявил казахстанский политик

ШОС стала ключевой частью многополярного мира, заявил казахстанский политик

Казахстанский политик и экономист Петр Своик в программе «Мнение» на News Front , что ШОС за 20 лет существования расширилась до ключевой части многополярного мира и теперь охватывает почти всю Евразию.

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