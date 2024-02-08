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Клинтон заявила, что не удивится, если Карлсону дадут работу в российских СМИ

Клинтон заявила, что не удивится, если Карлсону дадут работу в российских СМИ

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не будет удивляться, если журналисту Такеру Карлсону предложат высокую должность в российских СМИ после того, как выйдет интервью с Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Александр Бабин
Как же их корёжит Ещё и интервью не было а они уже на ушах стоят
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