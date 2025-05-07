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Арестович* сделал неожиданное заявление о перемирии с ночи 8 мая

Арестович* сделал неожиданное заявление о перемирии с ночи 8 мая

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) сделал неожиданное заявление о перемирии с ночи 8 мая.

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