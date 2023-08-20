smi.today

4 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Юг МО... Истринский район, Одинцовский....  ОПАСАЮСЬ за жителей этих районов Подмосковья....Силы ПВО сбили в ...
  • Ed Red
    Бред за так, но с предоплатой возможно. Итак какова цена? С кастрюлями на голове дороже!Киевский политоло...
  • Lana_Borei Иванова
    Поляки правы«Что, сынку, помо...

Netflix окончательно отказался от продажи «болванок»

Netflix окончательно отказался от продажи «болванок»

Крупнейший стриминговый сервис Netflix полностью закрывает свой сервис по почтовой отправке DVD. Это был первый бизнес компании, стартовавший 25 лет назад, став финансовой основой для перехода в онлайн, а потом и создание собственной киностудии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх