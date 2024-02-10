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Порядка 10 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России‑2024» в Химках

Порядка 10 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России‑2024» в Химках

РИАМО - 10 фев. Порядка 10 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России-2024» в Химках. Традиционно центральный старт в Московской области прошел на спортивной базе «Планерная», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

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