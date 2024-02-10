РИАМО - 10 фев. Порядка 10 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России-2024» в Химках. Традиционно центральный старт в Московской области прошел на спортивной базе «Планерная», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.