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Трамп оценил предложение Путина по переговорам: "Новый и гораздо лучший мир"

Трамп оценил предложение Путина по переговорам: "Новый и гораздо лучший мир"

Если Киев не откажется, то переговоры могут начаться 15 мая.Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение России по началу прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле: "Потенциально великий день для России и Украины", - написал он в своем паблике: "Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир.

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