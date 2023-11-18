Украина превращается в Монголию. Сейчас никто не может назвать даже приблизительно численность украинского населения, в том числе мужского.
Украина становится безлюдной пустыней
Комментарии
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Samarium
Хохлы сами выбрали путь своего уничтожения...Пусть так и будет....
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5 час.
вага карлито
Самые "свободолюбивые" скакуасы для чего прыгали что бы потом разбежаться кто куда!?
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2 час.
Zoia Goldshtab
Даааа......доскакались кастрюлеголовые бабушки и дедушки........
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2 час.
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