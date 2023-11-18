БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина становится безлюдной пустыней

Украина становится безлюдной пустыней

Украина превращается в Монголию. Сейчас никто не может назвать даже приблизительно численность украинского населения, в том числе мужского.

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Комментарии
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Samarium
Хохлы сами выбрали путь своего уничтожения...Пусть так и будет....
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5 час.
вага карлито
Самые &quot;свободолюбивые&quot; скакуасы  для чего прыгали что бы потом разбежаться кто куда!?
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2 час.
Zoia Goldshtab
Даааа......доскакались кастрюлеголовые бабушки и дедушки........
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2 час.

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