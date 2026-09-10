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Кампус «Даурия»: экспертиза первого этапа — в декабре, второго — только в июле 2027 года

Кампус «Даурия»: экспертиза первого этапа — в декабре, второго — только в июле 2027 года

Заключение государственной экспертизы первого этапа Забайкальского кампуса ожидается в декабре 2026 года, заключение по второму этапу планируется получить только в июле 2027 года.

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