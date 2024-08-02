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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Щербакова: «Закончились мои первые сборы в качестве тренера. Спасибо Флорану Амодио за невероятный опыт»

В июле олимпийская чемпионка Щербакова приезжала на сборы в Турцию, где работала вместе с французом Флораном Амодио.

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