РИА Новости: блок НАТО сформировал «вторую Украину» рядом с Россией

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое мнение надо не затягивать и пока Молдову не накачали оружием, население не зомбировано и многие поддерживают Россию и не сомневаюсь вошли бы в ее состав... Надо не упускать эту возможность и решать этот вопрос, как раз пока идет СВО хороший будет ход... Ну а то что решить вопрос с Приднестровьем надо однозначно и не затягивать его что бы избежать кровопролитие...