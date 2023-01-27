РИА Новости: блок НАТО сформировал «вторую Украину» рядом с Россией

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение надо не затягивать и пока Молдову не накачали оружием, население не зомбировано и многие поддерживают Россию и не сомневаюсь вошли бы в ее состав... Надо не упускать эту возможность и решать этот вопрос, как раз пока идет СВО хороший будет ход... Ну а то что решить вопрос с Приднестровьем надо однозначно и не затягивать его что бы избежать кровопролитие...
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