Олег Царёв: Для тех, у кого не работают ресурсы RT, полная версия поста о демаркации границ

Для тех, у кого не работают ресурсы RT, полная версия поста о демаркации границ.Как сообщило AP со ссылкой на дипломатов альянса «Границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она получит возможность вступить в Альянс, чтобы было понятно, при каких условиях будет действовать 5-й пункт устава НАТО о коллективной обороне».