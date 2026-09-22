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РЖАКА

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Заболел. Пошел в аптеку за лекарствами. Узнал цену. Вышел из аптеки здоровым человеком.

Заболел. Пошел в аптеку за лекарствами. Узнал цену. Вышел из аптеки здоровым человеком.

Кац, только что получивший зарплату, бухгалтеру: — Вы мне недодали 20 долларов! — Всё правильно, зато в прошлый раз вам дали на 20 долларов больше, что же вы тогда молчали? — Потому что, если вы один раз ошиблись, на это можно закрыть глаза, но два — это уже слишком! Познакомился с очаровательной девушкой, умная, красивая, стройная.

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