👉 Моя задача обязать всех начальников лично рассматривать все обращения граждан Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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👉 Моя задача обязать всех начальников лично рассматривать все обращения граждан Глава Крыма Сергей Аксёнов.