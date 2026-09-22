Cancer: прием витамина С может повышать выживаемость при раке крови

Прием витамина C оказался связан с более высокой выживаемостью у пациентов с некоторыми предраковыми заболеваниями крови и ранними формами рака крови.
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