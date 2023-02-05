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Предупреждение Медведева. От грозного до смешного один шаг

Предупреждение Медведева. От грозного до смешного один шаг

Дмитрий Медведев пригрозил «применить все виды оружия в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания», если Киев ударит по Крыму или вглубь России.

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