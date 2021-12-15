Мнение: Стояногло нужен Генпрокуратуре. Он уйдет после деполитизации прокуратуры

Юрий Мэрджиняну, адвокат отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло, заявил во вчерашнем телеэфире, что Генпрокуратуре нужен Стояногло и что он уйдет в отставку, когда прокуратура будет деполитизирована, сообщает noi.