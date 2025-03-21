Атака на ж/д состав в Сумах: вид от первого лица В Сети появились кадры недавней атаки ВС РФ на железнодорожный узел в Сумах.
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Атака на ж/д состав в Сумах: вид от первого лица В Сети появились кадры недавней атаки ВС РФ на железнодорожный узел в Сумах.
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