Китай построил локомотив, который уже называют самым мощным в мире. Его длина превышает 100 метров, мощность сопоставима с небольшой электростанцией, он в одиночку способен выполнять работу сразу нескольких обычных локомотивов.
Самый мощный локомотив мира. 39 тысяч лошадей мощности и 106 метров в длину
Комментарии
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Владимир Розов
Вы недавно из детского сада освободились? 😆 Уровень интеллекта у вас соответствующий, явно даже на первоисточник не переходили. Где в мире вы видели "идеально прямые дороги" в горных районах? 😆 Ладно, в 5 классе начнёте изучать географию, может что-нибудь дойдёт... Этот "100-метровый локомотив" состоит из шести сочленённых секций, концевые из которых оснащены кабинами, а остальные четыре только двигателями. Поэтому "100-метровый локомотив" пройдёт по любым железнодорожным путям, как и положено любой нормальной технике.
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1 м.
Владимир Розов
Откуда в интернете столько дебилов, задающих глупые вопросы, но не способных даже на элементарную работу с поисковой строкой браузера? 🤣 Половина всего угля в мире добывается в Китае! Но, вероятно, перед этим они вывезли его из России и закопали у себя. 😆😆😆
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1 м.
НИКОЛАЙ ЕРШОВ
О, Вы самый умный интернетчик, зомбированный поисковой строкой браузера☺ Но культуре общения с незнакомыми "дебилами", явно, не приучены. А грубость даже интернет с поисковиком не исправит...☺ Прошу Вас, вумного такого, не отвечать мне. Это лишне.
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1 м.
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