Самый мощный локомотив мира. 39 тысяч лошадей мощности и 106 метров в длину

Владимир Розов Вы недавно из детского сада освободились? 😆 Уровень интеллекта у вас соответствующий, явно даже на первоисточник не переходили. Где в мире вы видели "идеально прямые дороги" в горных районах? 😆 Ладно, в 5 классе начнёте изучать географию, может что-нибудь дойдёт... Этот "100-метровый локомотив" состоит из шести сочленённых секций, концевые из которых оснащены кабинами, а остальные четыре только двигателями. Поэтому "100-метровый локомотив" пройдёт по любым железнодорожным путям, как и положено любой нормальной технике.

Владимир Розов Откуда в интернете столько дебилов, задающих глупые вопросы, но не способных даже на элементарную работу с поисковой строкой браузера? 🤣 Половина всего угля в мире добывается в Китае! Но, вероятно, перед этим они вывезли его из России и закопали у себя. 😆😆😆