ЦСКА и «Спартак» поборются за три очка – выберите своего фаворита с бесплатной ставкой 1000 рублей новым клиентам от BetBoom

«Спартак» играет в гостях с ЦСКА в 14-м туре РПЛ. ЦСКА до ничьей с «Факелом» одержал в чемпионате три победы подряд, а вот у подопечных Деяна Станковича наблюдаются какие-то качели: после поражения от «Локо» обыграли «Ростов», потом уступили «Краснодару», после чего вновь взяли 3 очка – с «Пари НН».