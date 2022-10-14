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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 октября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 октября 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, четырнадцатое октября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1224 = Все люди для меня - учителя, все встречи для меня - награда, учусь у злого - как нельзя, у доброго учусь - как надо! = Главное, все желанны в Доме нашего Творца, даже заблудшие дети принимаются, если они искренне устремлены вернуться = Для Души нет таких понятий как Прошлое и Будущее, а все события для неё происходят в вечном Настоящем=Если вы поддерживаете Высшие вибрации и излучаете Любовь ко всем без исключения, вам абсолютно нечего бояться = Если я люблю - я забочусь, то есть я активно участвую в развитии и счастье другого человека - я не зритель = Жить с постной миной, застёгнутым на все пуговицы — верный способ пропустить самое главное на празднике Жизни = Инерционность во многих аспектах типична для всех Цивилизаций.

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