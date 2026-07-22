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Царьград

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Пожар на Плеханова: погиб 79-летний мужчина из-за сигареты

Пожар на Плеханова: погиб 79-летний мужчина из-за сигареты

Трагедия произошла вечером 21 июля на первом этаже жилого дома по улице Плеханова. Согласно предварительной версии, возгорание возникло из-за непотушенной сигареты.

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