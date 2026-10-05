Певец Родион Газманов рассказал, что играл в школе русского Микки Мауса

Певец Родион Газманов в День учителя рассказал «Газете.Ru» одну из самых ярких школьных историй. По признанию артиста, в детстве он состоял в театральном кружке и играл Микки Мауса, которого по-русски звали Виктор Михалыч.
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