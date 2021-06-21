Тренер сборной РФ взял на себя ответственность за поражение в матче с Данией

Политика СегодняСпортТренер сборной РФ взял на себя ответственность за поражение в матче с Данией Наставник российской сборной Станислав Черчесов заявил, что вина за поражение России на Евро-2020 лежит на его плечах.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАРЯГ РУСТак давайте его бросим в пропасть. А игрули в жо** х**, что за собой никакой ответственности не чувствуют? ЧЕТЫРЕ гола от кого? Дзюба извинился, да пошёл он со своими простите и поймите - играть надо. Где там главный внештатный футболоспецлист платформы мир тесен - лена мисько отзовись.Комментировать
Свежие комментарии