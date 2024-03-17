Летать «Боингами» стало еще опаснее: в полете потерял внешнюю панель

Самолет Boeing американской авиакомпании United Airlines потерял внешнюю панель во время полета. Авиационные власти США расследуют потерю панели перед благополучной посадкой Boeing 737-800 в штате Орегон.
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