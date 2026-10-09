Новые штаммы гриппа и "тихий вирус". Как защититься и нужна ли вакцинация

В сезоне 2026–2027 в Россию пришли три новых штамма гриппа. Одновременно с этим уже месяц люди массово жалуются на странную простуду: сильная боль в горле, слабость, тяжёлая голова, но температура не поднимается выше 37.
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