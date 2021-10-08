Сжиженный природный газ уходит от Европы в Азию

Немецкое деловое издание Handelsblatt отмечает, что одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе стало резкое повышение спроса на сжиженный природный газ в Азии.
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