Мировое обозрение

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Сжиженный природный газ уходит от Европы в Азию

Сжиженный природный газ уходит от Европы в Азию

Немецкое деловое издание Handelsblatt отмечает, что одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе стало резкое повышение спроса на сжиженный природный газ в Азии.

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