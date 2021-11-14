Как наивные Емели в эмиграцию уезжают. Эмиграционный лохотрон

Nataly

что за глупость нам опять предлагают обсудить?рыба всегда плывет туда где глубже, а человек всегда идет туда где лчше)))))А вот где и почемуЭТО "ЛУЧШЕ" тут уж каждый выбирает и решает только сам для себя и никак иначе.... и ещё :-хРОШО ТАМногие знают, что в супружеских отношениях действует закон "брать-давать", который глубоко проанализировал и хорошо, доступно изложил в своих книгах Берт Хеллингер. Вступая в брак, супруги взаимно обязуются брать от своего партнера и давать ему. И, как по мне, именно в этом смысл обмена кольцами в загсе при заключении брака или в церкви при венчании. Но, как это повсеместно бывает, от теории, усвоения и понимания принципов до выработки эффективных методов их практической реализации нужно еще пройти большой путь. Соглашаясь брать и давать на этапе заключения соглашения об создании семьи, многие супруги спотыкаются на этапе практической реализации этого принципа. Почему? Причин много, но, возможно, что ключевая - это феномен "супружеского бартера". О чем это я? Дело в том, что у большинства супружеских пар процесс обмена любовно-супружеским "услугами" организован не как купля-продажа, а как разновидность бартера. Договор мены (бартерный обмен, ба́ртер, мена) — вид гражданско-правового договора, при котором одна сторона берёт на себя обязательство передать другой стороне некоторое имущество против обязательства другой стороны передать первой имущество равной стоимости (с точки зрения сторон договора). Обратите внимание на выделенные слова в цитате. Они ключевые: с точки зрения сторон! А ведь точки зрения у сторон могут быть разные! Иными словами, супружеское взаимодействие - это взаимные услуги, стоимость которых не проверена механизмами проса и предложения. На условном "рынке" подобных услуг. Если можно так выразиться. Почему условном? Да потому, что этот "рынок" - это весьма странный предмет: он вроде бы есть и его вроде бы нет. То есть в голове у каждого он как бы есть. Как артефакт. И представления об этом рынке вроде бы опираются на примеры из окружающего мира: "Вон Манька это делает для Петьки практически задаром. А я, вот, впахиваю с утра до ночи, но не получаю от своей жены и десятой доли того, что перепадает Петьке!" И понятно, какие чувства возникают у мужа в результате. Хотя у его жены на этот аргумент, скорее всего найдется свой контраргумент типа: "Так вот же в другом вопросе, Петька для Маньки что-то важное делает и делает даром!" То есть мнения, по поводу этих услуг есть, они очень разные у каждого из супругов, а вот места, где продаются все услуги, которые оказывают супруги друг другу, нет! Идея, создания такой услуги, кстати, все время витает в воздухе: "жена на час", "муж на час". Но пока что не вижу удовлетворительной реализации... Да и не уверен, что в принципе можно полноценно реализовать такую слугу. Хотя... Да и полного перечня обязательных услуг нет. Как нет и способа оценивать качество и минимально допустимое количество этих услуг. Ведь вариантов множество. Так, относительно секса в один день во время консультаций можно слушать, что один раз каждый день - это мало. И что раз в две недели - вполне нормально. Ну да, согласен, секс - это предмет для такого рассмотрения весьма специфичный. Оставим его, а вот сколько раз делается уборка? Блин, и здесь все размыто. Борщи? Снова нет какого-то норматива... Так или иначе, я хочу подчеркнуть, что любой расчет бартером содержит в себе ключевую проблему: возможность различной оценки условной "стоимости" предмета обмена условными "покупателем" и "продавцом". Поэтому в результате обмена растет чувство обмана... У каждого из супругов... Потому что не факт, что за такой-сякой секс и борщи муж готов просто лечь пластом, впахивая на работе. Или жена за какую-то там такую-сякую зарплату мужа готова работать, тянуть на себе быт и детей. Так у каждого из супругов возникает отчетливое ощущение, что его обманывают в процессе обмена "брать-давать": он дает больше, а получает критически меньше. Взаимные счеты растут и уже кредиторы (муж и жена) готовы буквально набить морду друг другу. И бьют таки, к сожалению. И оба получают весьма горькую расплату за все свои старания.