Театр абсурда

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Олигархи стали покидать Рублёвку. Что началось?

Олигархи стали покидать Рублёвку. Что началось?

автор - Спорим, врут? Одно из самых социалистических изданий в стране льёт слёзы, что олигархи стали уезжать с Рублёвки! Неужели пишущий пролетариат из «Свободной прессы» вдруг ощутил такую классовую близость к барыгам? «Крысы бегут с Рублёвки! Владельцы элитной недвижимости перебираются за границу» радостно сообщает на сайте «Свободная пресса» уважаемый Иван Рыбин и продолжает: «Кварталы фешенебельных вилл на Рублёво-Успенском шоссе стали стремительно пустеть, нувориши бросают свои роскошные дома, спешно увольняют прислугу и охрану.

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